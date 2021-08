کشمیر پریمیئر لیگ میں ڈرون اور ہائی ڈیفی نیشن کیمروں کا استعمال

کشمیر پریمیئر لیگ کی پروڈکشن پاکستان سپر لیگ کے طرز پر کی جائے گی۔

لیگ میں کوریج میں ڈرون کیمرے کا بھی استعمال کیا جائے گا۔ پروڈکشن میں 22 ہائی ڈیفی نیشن کیمروں کا استعمال کیا جائےگا۔

کرکٹ اسٹیڈیم میں پہلی بار 2ہزار 500ایل ای ڈی فلکس نصب ہوں گے۔ایل ای ڈی فلکس صرف انگلینڈ میں کرکٹ میچز میں استعمال ہوئی ہے۔

کشمیر پریمیئر لیگ کا آغاز آج سے مظفر آباد میں ہو گا۔کے پی ایل کا افتتاحی میچ میرپور رائلز اور راولاکوٹ ہاکس کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ مایہ ناز آل رائونڈر شاہد آفریدی راولا کوٹ ہاکس کی کمان سنبھالیں گے جبکہ میر پور رائلز کی ٹیم شعیب ملک کی زیرقیادت میدان میں اترے گی۔کے پی ایل کے تمام میچز مظفر آباد کرکٹ ا سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے، کے پی ایل میں مظفر آباد ٹائیگرز، میر پور رائلز، باغ اسٹالینز ، کوٹلی لائنز ، راولا کوٹ ہاکس اور اوور سیز واریئرز کی ٹیمیں ٹائٹل کے حصول کے لئے ایکشن میں نظر آئیں گی۔

The GAME is about to BEGIN!🤩🎉

11 days of non-stop action and thrill are coming to your screens at 8:30 (PST)TODAY.

Stay tuned📺#KheloAazadi #SRGKPL #KPL21 pic.twitter.com/sCledlwC0O

