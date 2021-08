اولمپکس میں بیڈمنٹن کھیلنے والی پاکستانی کھلاڑی ماہ نور شہزاد نے پٹھانوں کے متعلق اپنے بیان پر معافی مانگ لی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے ماہ نور شہزاد نے کہاکہ بیڈ منٹن کھلاڑیوں میں زیادہ تر پٹھان ہیں جو میری ترقی سے بہت زیادہ حسد کررہے ہیں اور مجھ پر تنقید کرتے ہیں،میں جس مقام پر بھی ہوں تمام پاکستانیوں کی دعاؤں کی بدولت ہوں۔

Yesterday I apologised on my social media platforms formally as it was not possible to record a message.

Therefore, I recorded a video message as an apology to those who got hurt from my words.

Kindly watch the video and I hope the video will clear the misunderstandings! pic.twitter.com/iCZE5xUrzx

