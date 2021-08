کشمیر پریمیئر لیگ؛ بین الاقوامی کرکٹرز کو بھارت کی دھمکیاں

سابق جنوبی افریقی کھلاڑی ہرشل گبز کشمیر پریمیئر لیگ کیخلاف بھارتی سازشوں پر پھٹ پڑے۔ہرشل گبزنے بھارتی سازشیں مضحکہ خیز قرار دے دیں۔

ٹوئٹر پر بھارتی ہٹ دھرمی کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے ہرشل گبز نے لکھا کہ بھارتی دباؤ غیر ضروری ہے بی سی سی آئی غیر ضروری طور پر پاکستان کے ساتھ اپنا ایجنڈا بیج میں لا رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ مجھےکے پی ایل ٹی ٹوئنٹی میں کھیلنے سے روکنےکی کوشش کی جارہی ہے اور دھمکی دی جارہی ہےکہ بھارت میں انٹری کی اجازت نہیں دی جائےگی۔

Completely unnecessary of the @BCCI to bring their political agenda with Pakistan into the equation and trying to prevent me playing in the @kpl_20 . Also threatening me saying they won’t allow me entry into India for any cricket related work. Ludicrous 🙄

