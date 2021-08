ویکسینیشن میں اضافہ لوگوں میں موبائل سم کی اہمیت ظاہر کرتا ہے، مرتضیٰ وہاب

کراچی: مرتضیٰ وہاب کا کہنا ہے کہ ویکسینیشن میں اضافہ ظاہر کرتا ہے موبائل سم کارڈ لوگوں کے لیے کتنے اہم ہیں۔

ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب نے ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ چند روز سے کراچی میں ویکسینیشن کے عمل میں تیزی آئی ہے، عوام احتیاط کریں اور ماسک باقاعدگی کے ساتھ پہنیں۔

Over the last few days, the number of people getting vaccine in #Karachi has tremendously increased. Shows how inportant mobile sims are for people. Now if only u can #WearMask regularly. Thank u 🙏

