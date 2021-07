کراچی: کورونا وبا کی چوتھی لہر اور بڑھتے کیسز کے پیش نظر قومی ائیرلائن (پی آئی اے) نے فضائی ‏میزبانوں کے لیے ویکسی نیشن لازمی قرار دے دیا ہے جبکہ نئے احکامات میں سرٹیفکیٹ ‏کے بغیر فضائی میزبانوں کے ڈیوٹی کرنے پر پابندی عائد ہوگی۔

تفصیلات کے مطابق پی آئی اے نے یکم اگست سے فضائی میزبانوں کے لیے ویکسی نیشن لازمی قرار دیتے ہوئے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ‏کے بغیر فضائی میزبانوں کے ڈیوٹی کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔

PIA is all set to become the first airline in the region to fly with all vaccinated cabin & cockpit crew, followed by front line workers for the health and safety of our crew & customers. #PIA strictly adheres to all the prevalent #COVID19 precautionary measures #Inthistogether pic.twitter.com/SrZh31TOex

— PIA (@Official_PIA) April 22, 2021