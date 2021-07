بھارتی ریاست آسام اور میزروم میں خونی جھڑپ، 5 پولیس اہلکار ہلاک

نئی دہلی: بھارتی ریاست آسام اور میزروم میں سرحدی تنازعہ اور جھڑپوں میں 7 پولیس اہلکار ہلاک اور درجنوں زخمی ہوگئے۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ ایک ماہ سے ریاست آسام اور میزروم میں بارڈر پوسٹ پر قبضے کے خلاف اور لیلیٰ نامی علاقہ پر کنٹرول کے لیے کشیدگی جاری ہے۔ آج صبح دونوں ریاستوں کے مسلح اہلکاروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔

Honble ⁦@ZoramthangaCM⁩ ji , Kolasib ( Mizoram) SP is asking us to withdraw from our post until then their civilians won’t listen nor stop violence. How can we run government in such circumstances? Hope you will intervene at earliest ⁦@AmitShah⁩ ⁦@PMOIndia⁩ pic.twitter.com/72CWWiJGf3

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 26, 2021