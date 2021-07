کورین کمپنی بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے لیے چارجنگ سلو شنز فراہم کرے گی

کراچی(اسٹاف رپورٹر) پاکستان میں قابل تجدید توانائی پر مبنی عالمی معیار کے سلوشنز فراہم کرنے والی کمپنی Zi Solar Private Ltd. نے گلوبل ٹیکنالوجی کمپنیوں کے ساتھ اپنی شراکت داری کو وسیع کرتے ہوئے کوریا کی aeonus Co., Ltd کے ساتھ اشتراک عمل کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کردیے ہیں۔ اس یادداشت کے تحت ہونے والی شراکت داری کے تحت Zi Solar کورین کمپنی aeonus Co., Ltd کے پاکستان میں ایکسکلوزیو پارٹنر کی حیثیت سے بجلی سے چلنے والی کاروں کی چارجنگ کے لیے کورین ٹیکنالوجی پر مشتمل جدید سلوشنز اور ایکوپمنٹ فراہم کرے گی۔ دنیا میں الیکٹرک وہیکل چارجنگ ایکوپمنٹ اور سلوشنز فراہم کرنے والی صف اول کی کمپنیوں میں شامل کورین کمپنی کے ساتھ Zi Solarکی شراکت داری کے ذریعے پاکستان میں جو سلوشنز متعارف کرائے جائیں گے ان میں بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے لیے 50kW پاور کے تیز رفتار (لیول 3) ڈی سی چارجرز، 7kWپاور کے (لیول 2) اے سی وہیکل چارجرز اور اسمارٹ موبلیٹی چارجنگ آؤٹ لیٹس شامل ہیں۔اس شراکت داری کے نتیجے میں کورین کمپنی پاکستان میں Zi Solar کے ذریعے شمسی توانائی سے چلنے والے چارجنگ سسٹم اور الیکٹرک انرجی اسٹوریج سسٹم بھی متعارف کرائے گی۔ کوریا اور پاکستان کی کمپنیوں کا یہ اشتراک عمل حکومت پاکستان کے بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے فروغ کے ذریعے ماحولیاتی تحفظ اور تیل کے امپورٹ بل میں کمی لانے کے ویژن سے مکمل مطابقت رکھتی ہے۔ یہ شراکت داری پاکستان الیکٹرک وہیکل پالیسی 2020-2025کے مقاصد کے حصول میں بھی مدد فراہم کرے گی جن کے مطابق پاکستان میں بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کا مارکیٹ شیئر 2030تک 30فیصد اور 2040تک 90فیصد کی سطح پر لانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب کوریا ٹریڈ انویسٹمنٹ ایجنسی کے کراچی میں واقع دفتر میں منعقد ہوئی، اشتراک عمل کی یادداشت پر Zi Solar کے ڈائریکٹر بزنس ڈیولپمنٹ ایم بلال ضیغم، Zi Solar کے سی ای او محمد فاروق، کورین کمپنی aeonus Co., Ltd. کے مسٹر ڈینئیل، aeonus Co., Ltd. کے سی ای او Eun Heo نے دستخط کیے۔ تقریب میں Zi Solar کے ڈائریکٹر ضیغم حسن نے قطر اور Zi Solar کے بانی چیئرمین ضیغم محمود رضوی نے امریکا سے آن لائن شرکت کی۔