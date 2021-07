لاہور: مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ اس حکومت کے کچھ سمجھ نہیں آرہا اسی لیے عالمی سطح پر ناکام ہے،ہمسایوں کےساتھ پاکستان کا پُر امن وجود ہمارے نظریے کی بنیادہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے مریم نواز نے کہاکہ سب سے بات کرنا، نقطہ نظر سننا ہوتاہےاور اپنا پیغام پہنچانا سفارتکاری کا بنیادی جُز ہے۔

It is the very essence of diplomacy to talk to everyone, listen to their point of view and convey one’s own message across: something this government doesn’t comprehend and hence is a complete failure on the international front. https://t.co/ZWwXXDf8iz

