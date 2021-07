لاہور: نامور پاکستانی صحافی، نوائے وقت اخبار گروپ کے بانی حمید نظامی کے بیٹے اور سابق نگراں وفاقی وزیر عارف نظامی انتقال کرگئے۔

تفصیلات کے مطابق عارف نظامی گزشتہ دو ہفتوں سے لاہور کے مقامی اسپتال میں زیر علاج تھے جہاں وہ آج خالق حقیقی سے جاملے۔

عارف نظامی انگریزی اخبار پاکستان ٹوڈے کے بانی و ایڈیٹر اور نوائے وقت اخبار گروپ کے بانی حمید نظامی کے بیٹے تھے۔

Saddened to learn of the passing of veteran journalist, editor and political commentator Arif Nizami. My condolences and prayers go to his family.

