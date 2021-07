اسلام آباد: وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور این سی او سی کے سربراہ اسد عمر کا کہنا ہےکہ اسپتالوں اور آئی سی یو میں کورونا مریضوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے جبکہ ملک میں یک دم کورونا کیسز میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے قوم سے بڑی اپیل کی ہے۔

تفصیلات کے مطابق این سی او سی سربراہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے بیان میں کہاہےکہ کورونا وائرس کی بھارتی قسم خطے میں تباہی کا باعث بن رہی ہے، کورونا کے تشویشناک مریضوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔

Rapid build up starting to take place in covid patients hospital inflow, as well as patients in critical care. This indian variant has caused devastation in countries in the region. Please follow sop's and get vaccinated as soon as possible. Do not risk your own & others lives.

