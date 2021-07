جنیوا میں بائیڈن پیوٹن ملاقات:ہدف کیا؟

پہلی قسط

اسے اعلیٰ طنز کی مثال قرار دیا جاسکتا ہے۔ روسی ٹی وی نے جنیوا میں امریکی صدر جو بائیڈن کے جہاز کی سیڑھیوں سے بحفاظت نیچے اترنے کی تعریف کی۔ گزشتہ ماہ 16جون 2021ء جنیوا میں امریکا اور روس کے جھنڈے لہرائے جانے کے باوجود امریکی صدر بائیڈن اور روسی صدر پیوٹن کی ملاقات دنیا کے لیے باعث حیرت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ شیکسپیئرکے پاس چھبیس ہزار الفاظ تھے۔ امریکی اور روسی صدرکی لغات میں خواہ کتنے ہزار الفاظ درج ہوں اس ملاقات کے وقت ان کے پاس کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں تھا جو تنائو سے خالی ہو۔ جنیوا میں صدر پیوٹن اور بائیڈن کی ملاقات ایسے ماحول میں ہوئی جب دونوں ممالک کے تعلقات انتہائی کشیدہ تھے۔ سفارتی تعلقات بھی انتہائی کم درجے پر تھے۔ دونوں ممالک اپنے سفیروں کو واپس بلاچکے تھے۔ روس نے حال ہی میں امریکا کو غیردوستانہ ممالک کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ صدر بائیڈن روسی صدر کو ’’بے رحم قاتل‘‘ قرار دے چکے ہیں۔

امریکا اور روس کو دو بڑی طاقتیں کہنا درست نہیں ہے کیونکہ دونوں اب ہم رتبہ نہیں ہیں۔ سوویت یونین کی تخریب کے بعد روس جس کمزوری سے دوچار ہے امریکا کے مقابل وہ کوئی گراں قدر طاقت اور ٹکر کی ریاست نہیں ہے۔ ایٹمی، میزائل اور فضائی طاقت کے سوا روس کی عظمت کا کوئی عنصر اب باقی نہیں ہے۔ امریکا کے رویوں میں بھی روس اب کوئی مقابل طاقت نہیں ہے۔ مختلف طرح کی پابندیوں کی صورت امریکا روس کی تضحیک کا سامان کرتا رہتا ہے۔ 2014ء میں کریمیا پر روس کے قبضے کے بعد اوباما انتظامیہ نے نہ صرف روس پر پابندیاں لگا دیں بلکہ اس کو جی ایٹ سے بھی باہر نکال دیا۔ صدر ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے سے چند دن پہلے اوباما انتظامیہ نے 35روسی سفارت کاروں کو ملک بدر اور جنوری 2016ء میں روسی انٹیلی جنس اداروں پر پابندی لگا دی۔ صدر ٹرمپ نے بھی تمام تر لفاظی کے باوجود روس پر پابندیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ روس کے اپوزیشن لیڈر ناولنی ہوں یا برطانیہ میں روسی جاسوس سیرگی سکریبال کو زہر دینے کا معاملہ یاپھر سائبر حملوں کا الزم، روس جائز ناجائز پابندیوں کا سامنا کرتا رہا۔ بائیڈن انتظامیہ کے آتے ہی تعلقات یہاں تک خراب ہوگئے کہ صدر بائیڈن نے پیوٹن کو قاتل قرار دیا اور دھمکی دی کہ اسے امریکی الیکشن میں مداخلت کی قیمت چکانا پڑے گی۔ مارچ 2021ء میں روسی سفیر نے واشنگٹن اور امریکی سفیر نے ماسکو چھوڑ دیا۔ امریکا نے روس کو عالمی مالیاتی نظام سے الگ کرنے کی دھمکی دی۔

بائیڈن انتظامیہ کے رویوں میں روس محض رات کی تاریکی اور پیوٹن کوئلے کے اندر کی ایسی آگ ہیں جو محض راکھ پیدا کرتی ہے۔ وہ روس اور صدر پیوٹن سے یکساں نفرت کا اظہار کرتے اور الزام لگاتے آئے ہیں کہ 2016ء میں ہیلری کلنٹن کے صدارتی انتخاب میں ان کی شکست کا ذمے دار روس ہے۔ وہ بارہا صدر ٹرمپ سے روس کو سزا دینے کا مطالبہ کرتے تھے۔ وہ صدر ٹرمپ پر روس سے سازباز کرنے کا الزام بھی لگاتے رہے ہیں۔ 2020 میں بائیڈن کے صدارتی امیدوار کی حیثیت سے کامیاب ہونے کے بعد جب سولر وینڈوز کمپنی (جس کو امریکا کی حساس ایجنسیاں استعمال کرتی ہیں) کے خلاف سائبر حملے ہوئے تو امریکی انٹیلی جنس نے ان سائبر حملوں کا الزام روس پر لگایا۔ امریکا روس کو دشمن کہنے لگا۔ صدر بائیڈن اور پیوٹن کی ملاقات سے دو دن پہلے ہی امریکا نے یوکرائن کو ناٹو میں شامل کرنے کی دھمکی دی تھی۔

نفرتوں کی انتہائوں پر موجود اس ماحول میں کسی ملاقات کا تصور نہیں کیا جاسکتا لیکن اس کے باوجود جنیوا میں بائیڈن پیوٹن ملاقات کا بندوبست امریکا کی جانب سے کیا گیا۔ حالانکہ یہ امریکا ہی تھا جس نے باہمی تعلقات اس حد تک خراب کردیے تھے کہ کچھ عرصہ پہلے روسی صدر نے انہیں ’’بڑی حدتک تباہ کن‘‘ قرار دیا تھا۔ جس طرح یہ ملاقات قرار پائی تھی بائیڈن پہلے امریکی صدر ہوتے جنہوں نے صدر بنتے ہی روسی صدر سے ملاقات کی۔ یہ لچک اور تحرک روس کو بے اندازہ اہمیت دینے کے مترادف تھا۔ اس ہمواری کو ناہمواری میں تبدیل کرنے اور روس کی اہمیت کا تاثر زائل کرنے کے لیے بائیڈن نے برطانیہ کا دورہ کرکے برطانوی وزیراعظم جانسن سے ملاقات کی۔ جی سیون کا سربراہ اجلاس برطانیہ میں منعقد کروایا حالانکہ پہلے یہ اجلاس انٹرنیٹ کے ذریعے ہونا طے پایا تھا۔ برسلز کے ناٹو اجلاس میں صدر بائیڈن نے کئی ملاقاتیں کیں جن میں سے ایک ترکی کے صدر طیب اردوان سے تھی۔ برسلز میں بائیڈن نے ’’غیر متوقع‘‘ طور پر یورپی پارلیمنٹ کے سربراہ چارلس مائیکل اور یورپی کمیشن کے سربراہ سے بھی ملاقاتیں کیں۔ یوں یہ تاثر پختہ کیا گیا کہ بائیڈن کی صدر پیوٹن سے ملاقات کوئی خصوصی ملاقات نہیں بلکہ بہت ساری ملاقاتوں میں سے ایک ملاقات تھی۔

تنائو کے اس ماحول میں دونوں صدور کی ملاقات کی جو تصاویر جاری ہوئیں ان میں چہروں پر مسکراہٹ ہنسی کے قریب قریب ہے۔ یہ ہنسی جذبہ افتخار یا احساس برتری کا نتیجہ تھی یا مقابل کی کمزوری کی لیکن مشترکہ بیان ضرور دل لگی کے مترادف تھا جس میں فریقین نے اس بات پراتفاق کیا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان ایٹمی جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوگی۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو حالیہ برسوں میں دونوں ممالک کے درمیان کہیں موجود ہی نہیں تھی۔ یہ مکرو انداز کے پردے میں اصل بات چھپانے کی کوشش تھی۔

طرفین نے کمال ہوشیاری سے باتوں کی ڈھال سے اپنے عزائم کو چھپانے اور ماضی کے اقدامات پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن تجربہ کار سیاستدان ہیں۔ وہ صدر ٹرمپ سے مختلف ہیں۔ صدر بائڈن نے کہا ’’جہاں کہیں بھی اختلاف ہیں وہاں میں چاہوں گا کہ صدر پیوٹن سمجھیں کہ میں جو کہتا ہوں وہ کیوں کہتا ہوں اور جو کرتا ہوں وہ کیوں کرتا ہوں میں نے صدر پیوٹن کو بتایا ہے کہ میرا ایجنڈا روس یا کسی اور کے خلاف نہیں بلکہ امریکی عوام کے حق میں ہے‘‘۔ اس وار پھیر کے باوجود پتھروں اور چٹانوں سے سرپٹختی ماضی کی نفرتوں کا حاصل یہ تھا کہ دونوں صدور کے درمیان مذاکرات چار گھنٹے تک جاری رکھنے کا شیڈول طے تھا لیکن ملاقات ڈھائی گھنٹے بعد ہی اختتام پزیر ہوگئی۔ دونوں صدور نے مشترکہ پریس کانفرنس بھی نہیں کی بلکہ الگ الگ پریس کانفرنسیں کیں۔ صدر بائیڈن نے ایک طرف اجلاس کو مفید اور مثبت قرار دیا دوسری طرف یہ کہنا بھی ضروری سمجھا کہ ملاقات روس کو دھمکی دینے کے لیے تھی کہ اگر روس نے دوبارہ امریکی انتخابات میں مداخلت کی یا اگر دوبارہ سائبر حملے کیے تو اس کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ امریکا کے روس کے حوالے سے انسانی حقوق کے واویلے کے جواب میں صدر پیوٹن نے گوانتا ناموبے اور دوسرے ملکوں میں امریکی انٹیلی جنس کے عقوبت خانوں، سیاہ فاموں اور دوسری اقوام کے خلاف امریکا کے غیر انسانی سلوک کا ذکر کرنا بھی ضروری خیال کیا۔

سربراہ ملاقات کے نتیجے میں امریکا اور روس کے درمیان جو پیش رفت بیان کی گئی ہے وہ بہت معمولی نوعیت کی ہے۔ ملاقات کے نتیجے میں تعلقات میں جو بہتری پیدا ہوئی ہے وہ امریکا اور روس کے سفیروں کی دونوں ممالک میں تعیناتی ہے۔ کہاں امریکا کا I Love to hate you والے رویے کی شدت اور کہاں محض سفیروں کی تعیناتی جیسے معمولی مسئلے کے حل کے لیے دونوں صدور کی جنیوا میں ڈھائی گھنٹے ملاقات؟ اسٹرٹیجک ہتھیاروں میں کمی کا معاہدہ (اسٹارٹ 3) کی پاسداری کے عزم کا اعادہ (جو روس کی پسپائی کا اظہار ہے) بھی ایسا معاملہ نہیں کہ صدر پیوٹن دوڑے ہوئے جنیوا چلے آتے؟ پھر کون سی امریکی ضرورت تھی جس کے لیے صدر بائیڈن نے hate and hate کی انتہائوں پر موجود روس کے ساتھ امریکی سلوک کو Love and hate relationship کی شکل دینے کی ضرورت محسوس کی اور روس کو نیچا دکھانے، زیر کرنے اور آخرکار نابود کرنے کی کوششوں کی نفی کا تاثر دینے کی کوشش کی؟ کیوں، ان شااللہ کل

(جاری ہے)