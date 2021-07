اسلام آباد: وزیرِ اعظم پاکستان عمران خان کا کہنا ہے کہ یومِ شہدائے کشمیر پر کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم 13 جولائی 1931ء کے شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری کیے گئے بیان میں وزیرِ اعظم عمران خان نے کہا ہےکہ 13 جولائی 1931ء کو مہاراجہ ڈوگرا کے فوجیوں نے پرامن مظاہرین پر فائرنگ کی تھی۔

We stand with Kashmiris on Kashmir Martyrs’ Day & pay tribute to 22 Shuhada of 13July1931, martyred when the Dogra Maharaja's soldiers fired on peaceful protestors. Kashmiris' struggle against tyranny & illegal Indian Occupation is steeped in a history of resistance & sacrifice.

