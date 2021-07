یورو کپ: انگلینڈ ڈنمارک کو شکست دے کر فائنل میں پہنچ گیا

یورو فٹبال کپ 2020 میں انگلینڈ ڈنمارک کو شکست دے کر فائنل میں پہنچ گیا۔

تفصیلات کے مطابق انگلینڈ نے ڈنمارک کو ایک کے مقابلہ میں دو گول سے شکست دی، ڈنمارک کے ڈامس گارڈ نے 30 ویں منٹ پر گول کرکے اپنی ٹیم کو سبقت دلائی۔

مقررہ وقت میں میچ ایک ایک گول سے برابر رہا تاہم فیصلہ اضافی وقت میں ہوا، ہیری کین نے 104 ویں منٹ میں دوسرا گول کرکے انگلینڈ کو فتح دلوادی۔

یورو کپ کا فائنل اٹلی اور انگلینڈ کے مابین کھیلا جائے گا، انگلینڈ پہلی مرتبہ یورو کپ کا فائنل کھیلے گا۔

برطانوی وزیراعظم بورس جانسن فٹبال ٹیم کے فائنل میں پہنچنے پر خوشی سے نہال ہوگئے۔ بورس جانسن نے ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ آج انگلینڈ کی ٹیم دل کھول کر کھیلی، ٹیم کی کیا شانداری کارکردگی ہے۔

Tonight @England played their hearts out. What a fantastic performance from Gareth Southgate’s squad.

Now to the final. Let’s bring it home 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 7, 2021