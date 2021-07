یاسر پیرزادہ: وحید الدین خان اور مولانا مودودی

Tweet on Twitter

(آخری حصہ)

علمی استکبار: (۱) اب دوسری بات یعنی مولانا کے علمی استکبار کی کیفیت ملاحظہ ہو ’’میں نے قرآن کی عربی تفسیروں کا کثرت سے مطالعہ کیا ہے۔ اب بھی برابر ان کو دیکھتا رہتا ہوں۔ مگر جب میں کسی تفسیر کو دیکھتا ہوں تو فوراً یہ احساس ہوتا ہے کہ پوری تاریخ میں شاید کوئی بھی تفسیر اس مقصد کے تحت نہیں لکھی گئی کہ اس کو پڑھ کر لوگوں کے اندر قرآنی ذہن بنے۔ لوگوں نے بے شمار تفسیریں لکھی، مگر خالص تذکیری انداز میں ابھی تک کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی (اوراق حیات: 514)۔ وحیدالدین خان نے ’’تذکیر القرآن‘‘ لکھ کر یہ خلا پر کرنے کے بعد اعلان کیا کہ ’’آج میں نے تذکیر القرآن کو مکمل کیا تو میرے دل نے کہا۔ جو کام مجھے کرنا تھا وہ کام آج پورا ہو گیا۔ اب ان شاء اللہ خدا کے دین پر کوئی شخص پردہ نہ ڈال سکے گا۔ یہاں تک قیامت آجائے‘‘۔ (اوراق حیات: ص۔367)۔

(۲) تحریریں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک کا اسلوب روایتی ہوتا ہے اور دوسری کا تخلیقی۔ روایتی تحریر فوراً سمجھ میں آجاتی ہے۔ جب کہ تخلیقی تحریر کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، دیگر علماء مثلاً مولانا محمد منظور نعمانی اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، وغیرہ کی تحیریں روایتی انداز میں لکھی گئی ہیں اس لیے وہ انسان کو فوراً سمجھ میں آجاتی ہیں، مگر میری تحریریں تخلیقی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو میری کتابیں بار بار پڑھنی ہوں گی۔ میں نے ساری زندگی مطالعہ کیا ہے۔ غور وفکر کیا ہے، اس طرح کی کتابیں پڑھی ہیں تب جا کر ان کتابوں کو لکھا ہے۔ عرب کے شیخ محمد سلیمان القائد نے میری عربی کتاب ’’الاسلام یتحدی‘‘ کو 50بارپڑھا تھا۔ تب وہ کتاب ان کی سمجھ میں آئی۔ یاد رکھیے! آدمی جب بے شمار صفحات پڑھتا ہے تب کچھ چیزیں اس کی سمجھ میں آتی ہیں۔ (اوراق حیات: ص۔ 264)۔

(۳) اصحاب رسول کی حیثیت ایک دعوتی ٹیم کی تھی۔ یہ ٹیم ڈھا ئی ہزار سال کے نتیجے میں بنی تھی۔ اس کا آغاز اس وقت ہوا جب ہاجرہ و اسماعیل ؑ کو خدا کے حکم سے صحرا میں بسا دیا گیا۔ سی۔ پی۔ ایس کی ٹیم کا معاملہ (مولانا وحید الدین خان کی ٹیم) کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اصحاب رسول کے بعد تاریخ میں ایک نیا عمل شروع ہوا، اسی عمل کا Culmination، سی پی ایس کی ٹیم ہے۔ گویا اگر اصحاب رسول قدیم زمانے میں ڈھائی ہزار سالہ تاریخ کا Culmination تھے تو سی۔ پی۔ ایس بعد کے ڈیڑھ ہزار سال (یعنی نبی اکرمؐ کے بعد سے آج تک) کا Culmination ہے۔ ماضی اور حال کے تمام قرائن تقریباً یقینی طور پر بتاتے ہیں کہ سی۔ پی۔ ایس (مولانا وحید الدین خان کی ٹیم) ہی وہ ٹیم ہے جس کی پیش گوئی کرتے ہوئے پیغمبر اسلامؐ نے اس کو ’’اخوان رسول‘‘ کا لقب دیا تھا)۔ (اوراق حیات: ص۔ 255)۔

(۴) آپؐ بلا شبہ آخری پیغمبر تھے، لیکن آخری صورت حال کے لیے آخری نمونہ نہ تھے۔ چناں چہ قرآن میں آپ کے لیے اسوۂ حسنہ کا لفظ آیا ہے نہ کہ اسوۂ کاملہ کا۔۔۔۔ کسی پیغمبر کو فائنل ماڈل سمجھنا خدا کے قائم کردہ قانو ن فطرت کی تنسیخ کے ہم معنیٰ ہے۔ (الرسالہ: جون، 2000: صفحہ 4۔5) اس کے بعد لکھتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ’’آج کے دور میں اسوۂ حسنہ عیسیٰؑ کا ماڈل Applicable ہے، نہ کہ اسوۂ رسولؐ۔

(۵) اس موضوع (علم جدید کا چیلنج) پر آج تک کسی مسلمان کی کوئی کتاب کسی بھی زبان میں موجود نہیں، پوری مسلم دنیا میں اب تک ایک بھی کتاب لکھی یا چھاپی نہیں گئی۔ جدید تاریخ میں، میں پہلا شخص ہوں جس نے اسلام اور جدید علمی چیلنج کے موضوع پر باقاعدہ مطالعہ کیا اور اس پر کتاب تیار کی۔ (اوراق حیات: ص۔ 714)۔

(۶) یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان کے اندر مہاتما گاندھی کے بعد مجھ سے بڑا دیش بھگت کوئی نہیں۔ میں گاندھی کے بعد اکیلا انسان ہوں جس نے اپنی دیش بھگتی کو کیش نہیں کیا۔ (اوراق حیات: ص۔ 570)۔

(۷) بیسویں صدی میں صرف دو آدمی ساری زندگی پڑھتے رہے۔ سیکولر لوگوں میں برٹرینڈ رسل اور مذہبی لوگوں میں ’’صرف میں‘‘ پڑھتا رہا ہوں۔ برٹرینڈ رسل کو بڑی لمبی عمر ملی تھی۔ وہ 98سال تک زندہ رہے۔ وہ پوری زندگی پڑھتا رہا۔ میں نے اس پوری صدی میں ان کے اور اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا جس نے اتنا پڑھا ہو۔ رسل پوری زندگی پڑھنے کے بعد دنیا کو کچھ نہیں دے سکا۔ حتیٰ کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ “Russel was a philospher of new philosphy” میں نے اس لمبے مطالعے کے نتیجے میں بے شمار چیزیں خود سے دریافت کی ہیں۔ (اوراق حیات: ص۔ 752)۔

(۸) میں نے اپنی ساری زندگی اس کام پر وقف کردی کہ عصر حاضر کو جانوں، اور عصری اُسلوب میں اسلامی لٹریچر پیش کروں۔ اس سلسلے میں، میں نے بہت سی کتابیں تیار کر کے شائع کیں۔ مگر یہ حضرات میراکوئی ذکر نہیں کرتے۔ مگر شاہ ولی اللہ دہلوی ؒ جن کو نہ عصر حاضر کی معرفت تھی اور نہ انہوں نے عصر حاضر کے لیے بخوبی کام کیا، ان کا معلوم کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ گویا کہ ’’ہے‘‘ کا تذکرہ نہ کرنا اور ’’نہیں‘‘ کا چرچا کرنا، یہ ان لوگوں کا شیوہ ہے۔

(۹) ’’یہ واقعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار درس کے دوران انہوں (وحیدالدین خان) نے سیدنا عمر ؓ کے زمانے میں ہونے والی فتوحات پر نکتہ چینی کی۔ ان کا استدلال تھا کہ ’’ان کی فتوحات کی وجہ سے دعوت کا کام دب گیا‘‘۔ اسی طرح ان کی ایک دلیل یہ تھی: ’’صلاح الدین ایوبی اور صلیبی جنگوں کی وجہ سے یورپ میں اسلام کے دعوتی پیغام کو نقصان پہنچا‘‘۔ عراق اور افغانستان میں امریکا اور ناٹو افواج کی جانب سے مسلط کردہ خونیں جنگ کو وہ ’’خدائی آپریشن‘‘ کا نام دیتے تھے‘‘: (تعبیر اور عمل سے وابستہ چند یادیں۔ افتخار گیلانی)۔ صلیبی جنگ پوپ اربن ثانی کی جانب سے طبل جنگ بجانے کے بعد مسلمانوں پر مسلط ہوئی تھی۔ پہلی صلیبی جنگ میں 70ہزار مسلمان باب داؤد کے سامنے قتل کیے گئے تھے۔ مولانا پر یہ لازم تھا کہ وہ یہ بھی بتاتے کہ دنیا بھر کے عیسائیوں کی جانب سے زبر دستی مسلط کردہ صلیبی جنگ کو مسلمان کس طرح ٹال کر دعوتی رخ دیتے۔

مندرجہ بالا سطور سیّد مودودی ؒ کی جانب سے جوابی بحث سے گریز کی تفصیل ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے آئندہ کالم میں تفصیل قارئین تک پہنچائیںگے۔ رہی بات آپ کی رائے کہ وحید الدین خان نے ’’مولانا مودودی کے سیاسی اسلام‘‘ کے مقدمے کو بہت مدلل اور علمی طور پر رد کیا ہے۔ اس سے متعلق معروضات، بشرط التفات، آپ کی خدمت میں پیش کردوں گا۔ ان شاء اللہ۔