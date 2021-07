وزیر اعظم کا نجی تقریبات میں سیکیورٹی نہ لینے کا فیصلہ

اسلام آباد: وزیر اعظم عمران خان نے کسی بھی نجی تقریب میں پروٹوکول اور سیکیورٹی کے ساتھ نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہاکہ ہمارا مقصد عوامی پیسہ بچانا اور عوام کو تکلیف میں مبتلا نہ کرنا ہے، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی نجی تقریایت میں جانے کیلیے سیکیورٹی اور پروٹو کول نہیں لونگا۔

To save taxpayer money & avoid inconvenience to the public I will not be going to any private function with protocol & security. I am also reviewing protocol & security for ministers, governors & PTI CMs to decide how we can minimise expenditure & end public inconvenience.

