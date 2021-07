میونخ: بیلجیم کو ہرا کر اٹلی یورو کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا، سنسنی خیز مقابلے کے بعد اٹلی نے بیلجیم کو 2 کے مقابلہ مین ایک گول سے شکست دے دی۔

میونخ میں ہونے والے اعصاب شکن مقابلے میں اٹلی کے نیکلو بریلا نے 31 ویں منٹ پر گول کرکے ٹیم کو سبقت دلائی تو کچھ دیر بعد بیلجیم کے رومیلولوکاکو نے پہلے ہاف کے انجری ٹائم میں پنالٹی کک پر گول کیا۔

دوسرے ہاف میں اٹلی نے دوسرا گول کیا جو فیصلہ کن ثابت ہوا اور مقررہ وقت تک فاتح ٹیم نے اپنی برتری برقرار رکھتے ہوئے مضبوط حریف کو شکست سے دوچار کر کے ایونٹ سے باہر کر دیا۔

