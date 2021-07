ٹیکس ہدف پورا کرنے پر وزیراعظم کی ایف بی آرکومبارکباد

وزیراعظم عمران خان نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کوٹیکس کا ہدف حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایف بی آرنے 4 ہزار 732 ارب روپے کا ٹیکس ہدف حاصل کیا۔

ٹوئٹر پر جاری بیان میں وزیراعظم نے ایف بی آر کو کارکردگی پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ یہ ٹیکس ہدف گزشتہ سال کی نسبت 18فیصد زیادہ ہے، ٹیکس ہدف اس بات کا ثبوت ہے کہ معیشت مضبوط بنیادوں پر استوار ہے۔

I commend efforts of FBR in achieving historic level of tax revenues of Rs.4732 bn in 2020-21 – exceeding target of Rs 4691 bn &18% higher than last year. This performance is testimony to the strong economic revival spurred by our government's policies.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) July 2, 2021