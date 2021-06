اسلام آباد: وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے اچھی خبر آئی ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک اور سنگ میل عبور کرگیا اور 2 ماہ میں ایک ارب ڈالر کا نیا ریکارڈ قائم کیا گیا ہے۔

Good news from SBP. #RoshanDigitalAccount achieves more milestones. Inflows crossed $1.5 bn on Friday, with investment in Naya Pakistan Certificates surpassing $1 bn. Accounts & deposits have set new records since the $1 bn event 2 months ago. https://t.co/sEe2wiOYrG pic.twitter.com/hAIx2Rko4Z

