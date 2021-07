ٹیلی گرام صارفین کے لیے شاندار فیچر متعارف

پیغام رسانی کے لیے استعمال ہونے والی واٹس ایپ کی متبادل موبائل ایپلیکیشن ٹیلی گرام نے صارفین کے لیے شاندار سہولت متعارف کرادی۔

ٹیلی گرام کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ اب صارفین ویڈیو کال گروپ کی صورت میں کرسکیں گے جبکہ اس سے قبل دو صارف ہی آپس میں بات کرسکتے تھے۔

کمپنی کے مطابق گروپ ویڈیو کال کے دوران صارفین کو اسکرین شیئر کرنے کی سہولت بھی ہوگی جبکہ وہ مختلف اینیمیٹڈ تصاویر اور اسٹیکرز بھی دوستوں کو بھیج سکیں گے۔

Group Video Calls are here. With screen sharing, crisp audio and smooth animations, all optimized for phones, tablets and computers. This is big – and will only get bigger. 😎 https://t.co/1S7ZkbRhJL

— Telegram Messenger (@telegram) June 25, 2021