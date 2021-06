‘جلد شراکت داروں کے تعاون سے پولیو ختم کریں گے’

وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ توقع ہے جلد شراکت داروں کے تعاون سے پولیو کو ختم کریں گے۔

تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان اور بل گیٹس میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں پولیو کے خاتمے کی مہم اور کرونا وبا کے تناظر میں صحت عامہ کو درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

وزیراعظم نے بل اینڈ ملینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ملک سے پولیو کا خاتمہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے کورونا کے باوجود ملک بھر میں پولیو خاتمے کی مہم کو مزید تیز کیا گیا۔

Prime Minister @ImranKhanPTI spoke with @BillGates, Co-Chair of the Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) pic.twitter.com/EHzFARa6ef

— Prime Minister's Office, Pakistan (@PakPMO) June 24, 2021