لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد 2 ہو گئی جبکہ 17 افراد زخمی ہیں، جن میں سے 5 زخمیوں کی حالت تشویش ناک ہے۔

تفصیلات کے مطابق لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن کے ایک گھر میں دھماکا ہوا ہے جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 17 افراد زخمی ہوگئے، جن میں سے 5 زخمیوں کی حالت تشویش ناک ہے۔

سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ دھماکے میں 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 17 افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے 4 کی حالت تشویش ناک ہے۔

ریسکیو کے مطابق دھماکا اتنا شدید تھا کہ اس سے قریب واقع گھروں کے شیشے ٹوٹ گئے، دھماکے سے کچھ راہ گیر بھی زخمی ہوئے ہیں جبکہ ریسکیو ٹیمیں دھماکے کی اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پر پہنچ گئیں، جنہوں نے امدادی کارروائی کا آغاز کر دیا اور زخمیوں کو جناح اسپتال منتقل کیا۔

دوسری جانب کئی زخمیوں کو پرائیویٹ گاڑیوں میں بھی اسپتال پہنچایا گیا جبکہ بم ڈسپوزل اسکواڈ اور پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر پہنچ گئی ہے۔

پنجاب کے وزیرِ اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے دھماکے کے زخمی افراد کو علاج معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے واقعے کی رپورٹ طلب کی ہے جبکہ وزیرِاعلیٰ نے جناح اسپتال اور دیگر اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے۔

ایم ایس جناح اسپتال لاہور ڈاکٹر یحییٰ کے مطابق اسپتال کی ایمرجنسی عام مریضوں سے خالی کرا لی گئی ہے جبکہ زخمیوں میں 1 پولیس اہلکار، 1 خاتون اور 2 بچے بھی شامل ہیں اور شدید جلنے کے باعث 4 زخمیوں کی حالت تشویش ناک ہے۔

ڈاکٹر یحییٰ نے مزید بتایا کہ زخمی پولیس اہل کار کی حالت تشویش ناک ہے، جس کے لیے خون کا انتظام کر دیا گیا ہے۔

عینی شاہد خاتون کے مطابق ایک آدمی موٹر سائیکل کھڑی کر کے گیا جس کے کچھ دیر بعد موٹر سائیکل دھماکے سے پھٹ گئی جبکہ ڈی سی لاہور کے مطابق دھماکے کی نوعیت کا تعین کیا جا رہا ہے۔

ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے کی نوعیت کا فوری طور پر تعین نہیں ہو سکا ہے، بم ڈسپوزل اسکواڈ کی رپورٹ سے ہی دھماکے کی نوعیت کا تعین ہوگا۔

B0mb blast in #Lahore.

7 injured till now in the blast in Johar town in Lahore. pic.twitter.com/azBOZwFxlt

