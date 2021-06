امریکی سینیٹر لنزے گراہم نے کہا ہے کہ جوبائیڈن کا افغانستان سے انخلا پر پاکستان سے رابطہ نہ کرنا تباہ کن ہوگا۔

امریکی سینیٹر لنزے گراہم نے عمران خان سے رابطہ نہ کرنے پرجو بائیڈن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ حیرت ہے بائیڈن نے افغانستان سے متعلق عمران خان سے رابطہ نہیں کیا پاکستان کیساتھ رابطے کے بغیر انخلا موثر بنانے کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟

How do we expect our withdrawal from Afghanistan to be effective without coordinating with Pakistan? Clearly the Biden Administration believes that our problems in Afghanistan are behind us.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) June 22, 2021