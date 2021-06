شعیب اختر موٹروے پولیس کے ایمبیسیڈر بن گئے

اسلام آباد: دنیا کے سابق تیز ترین پاکستانی بالر شعیب اختر موٹر وے پولیس کے ایمبیسیڈر بن گئے۔

راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر کو موٹروے پولیس کا ایمبیسیڈر تعینات کیا گیا ہے۔ شعیب اختر نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ موٹروے پولیس کا ایمبیسیڈر بننا میرے لیے فخر کی بات ہے۔

شعیب اختر نے کہا کہ لوگوں کو روڈ سیفٹی اور ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے بھرپور کام کروں گا۔ فاسٹ بالر نے کہا کہ ہمیں خود ٹریفک قوانین پر عمل کر کے شہریوں کے لیے مثال قائم کرنی چاہیے۔

Proud to be associated with Motorway Police of Pakistan as an ambassador. Will InshAllah play my part in creating awareness about road safety & inform people about traffic laws. We should all become an example for citizens to abide by laws#motorway #pakistan #RawalpindiExpress pic.twitter.com/Z8UaY0310N

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) June 21, 2021