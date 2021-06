پانی ذخیرہ کرنے کے مثبت نتائج آنے لگے: وزیراعظم

اسلام آباد: وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پانی ذخیرہ کرنے کے مثبت نتائج آنے لگے ہیں۔

وزیراعظم عمران خان نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت نے لاہور میں پانی کی سطح کم ہونے سے روک دی ہے، 1980 کے بعد پنجاب حکومت نے پہلی دفعہ پانی کی سطح کم ہونے سے روکی۔

عمران خان نے کہا کہ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے اہداف پر کام کیا اور بہترین پالیسی اپنائی، پالیسی میں ری سائیکلنگ، نئے ایکوافائرچارجز اور بارش کا پانی ذخیرہ کرنا شامل ہے۔

Our water conservation policies showing results – @UsmanAKBuzdar-led Punjab govt has stopped fall in Lahore's Groundwater for first time since 1980 thru effective water recycling policies, new aquifer charges, underground rain storage, timed well pumping & other targeted actions. pic.twitter.com/mPwzodabqU

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) June 20, 2021