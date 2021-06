لاہور: قومی کرکٹ کے معروف فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی نےاپنے نامناسب رویے پرغلطی کا اعتراف کرتے ہوئے سرفراز احمد سے معافی مانگ لی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے شاہین آفریدی نے کہا کہ سرفراز احمد میرے کپتان تھےاور ہمیشہ رہیں گے،جو کچھ ہوا وہ کھیل کی گرما گرمی کے دوران ہوا،مجھے سرفراز بھائی کے سامنے خاموش رہنا چاہیے تھا۔

Saifi bhai is the pride of all of us. He was and will always remain a captain for me. Whatever happened in the game that day was heat of the moment. I should have stayed quiet in respect of him. I have always respected my seniors and pray and wish the best for @SarfarazA_54 bhai. pic.twitter.com/sbwMj1Owyw

— Shaheen Shah Afridi (@iShaheenAfridi) June 17, 2021