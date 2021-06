وزیراعظم کی بلوچستان میں دہشت گرد حملے کی مذمت

اسلام آباد: وزیر اعظم عمران خان نے صوبہ بلوچستان میں گزشتہ روز ہونے والے دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے۔

اپنی ٹوئٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ گزشتہ روز بلوچستان میں دہشت گرد حملے میں 4 جوان شہید اور 8 زخمی ہوئے، حملی کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ میری دعائیں اور ہمدردیاں شہداءکے اہلِ خانہ کے ساتھ ہیں۔

وزیراعظم نے کہا کہ ان دہشت گردوں کے خلاف ہماری لڑائی جاری رہے گی، انہیں بلوچستان میں امن و ترقی تاراج کرنےکی اجازت نہیں دیں گے۔

Strongly condemn terrorist attacks against our soldiers in Balochistan last night, martyring 4 soldiers & injuring 8. My prayers & condolences go to the martyrs families. We will continue our fight ag these terrorists & will not allow them to sabotage peace & dev in Balochistan.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) June 1, 2021