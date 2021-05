بغداد: وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ عراق کی طرح پاکستان نے بھی دہشت گردی کے عفریت کو کچلنے کیلئے ایک طویل جنگ لڑی ہے، دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو کثیر مالی و جانی نقصان سے گزرنا پڑا ہے جبکہ دہشتگردی سے موثر انداز میں نمٹنے کیلئے دونوں ممالک ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے وزارتِ داخلہ عراق کا دورہ کیا جہاں عراق کے وزیر داخلہ عثمان الغانمی نے وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا، وزیر خارجہ نے عراقی وزیر داخلہ کے ساتھ ملاقات کی۔

Pakistan and Iraq enjoy close defence ties and today I met with Defence Minister #JumaInadSaadoun to further strengthen these. It was a great honour to have Iraqi Special Forces Paratroopers participate in 🇵🇰 National Day Parade & we look forward to more of such participation. pic.twitter.com/91ZMDKfT0e

— Shah Mahmood Qureshi (@SMQureshiPTI) May 30, 2021