اوٹاوا: کینیڈا کے ایک بند اسکول کے احاطے سے 215 بچوں کی باقیات برآمد ہوئیں ہیں جبکہ برآمد ہونے والی باقیات میں کئی بچوں کی عمریں 3 سال کے قریب ہیں۔

The news that remains were found at the former Kamloops residential school breaks my heart – it is a painful reminder of that dark and shameful chapter of our country’s history. I am thinking about everyone affected by this distressing news. We are here for you. https://t.co/ZUfDRyAfET

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 28, 2021