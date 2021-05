اقوام متحدہ میں اسرائیلی جنگی جرائم کی تحقیقات کرانے کی قرارداد منظور

اقوام متحدہ نے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے کیے گئے جنگی جرائم کی تحقیقات کے لیے پاکستان کی قرارداد منظور کرلی۔

جینوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا اجلاس ہوا جس میں غزہ پٹی پر اسرائیل کی جانب سے کی گئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی مکمل تحقیقات کے لیے قرارداد منظور کی گئی۔

قرارداد میں مطالبہ کی گیا کہ اسرائیلی جنگی جرائم کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کیا جائے۔

پاکستان نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی جانب سے فلسطین اور مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی جا رحیت کے دوران جنگی جرا ئم کی تحقیقات کےلیے قا ئم کیے جانے والے کمیشن کا خیر مقدم کیا ہے ۔

وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ٹوئٹر پر جاری بیان میں کہا کہ اسرائیلی جنگی جرائم کی تحقیقات کیلئے پاکستان نے درخواست دائر کی تھی، پاکستان انسانی حقوق کے بین الاقوامی قوانین کے احترام کو یقینی بنانے پر زور دیتا ہے۔

Welcome @UN_HRC adoption of resolution tabled by Pakistan calling for ‘Ensuring respect for int’l humanitarian law & int’l human rights law’, establishing ongoing commission of inquiry to investigate Human Rights abuses in Occupied Palestine including East Jerusalem & Israel.

خیال رہے کہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے کی گئی بمباری سے 240 سے زائد فلسطینی شہید جب کہ درجنوں زخمی ہوئے۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جنگ بندی کے بعد 11 روز سے جاری حملوں کا خاتمہ ہوا۔

Today as @UN_PGA spoke of 🇵🇰 pivotal role in building int’l pressure for #Palestine, I acknowledge our diplomats & untiring efforts of Amb Munir Akram & @PakistanUN_NY & Amb Khalil Hashmi & @PakUN_Geneva, leaving no stone unturned in their diplomacy for just cause of #Palestine.

— Shah Mahmood Qureshi (@SMQureshiPTI) May 27, 2021