۔30 سال سے زائد عمر کے افراد کو واک ان ویکسین لگانے کا فیصلہ

اسلام آباد: حکومت نے 30 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کے لیے واک ان ویکسی نیشن کا فیصلہ کرلیا۔

وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور این سی او سی کے سربراہ اسد عمر نے آج ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا کہ 50 لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی۔ کل سے 30 سال سے زائد عمر کے افراد کی واک ان ویکسینیشن کی جائے گی۔

اسد عمر نے کہا کہ جلد رجسٹریشن کرائیں اور ویکسین لگوائیں تاکہ کورونا بندشیں کم کی جاسکیں۔

وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ آج ہونے والے این سی او سی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 30 سال سے زائد عمر کے افراد کو واک ان ویکسین لگائی جائے گی۔

انہوں نے مزید کہا کہ کل سے 30 سال سے زائد عمر کے افراد واک ان ویکسی نیشن کراسکیں گے، اگر آپ کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے تو خود کو رجسٹر کرائیں۔

In the NCOC meeting today it was decided to open up walk in vaccination for 30 plus from tomorrow . So if you are 30 or older and registered please go to any vaccination centre and get vaccinated

