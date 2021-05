اسلام آباد: وفاقی وزارت تعلیم نے برٹش کونسل کو امتحانات کے لیے این او سی جاری کردیا، برٹش کونسل 26جولائی سے 6اگست تک امتحانات لے سکتی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جولائی میں امتحانات لینے پر کیمبرج کا شکر گزار ہوں،برٹش کونسل کورونا ایس اوپیز کے تحت امتحانات لے۔

We issued an NOC today to British Council allowing it to hold special O level exams from July 26 to August 6. This will facilitate O level students to start A level or FA/Fsc from September. This kind of exam in July is unprecedented and I am happy that Cambridge is arranging it pic.twitter.com/bYIikHAECD

وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ بائی امراض نے ہر شعبےخصوصاً تعلیم میں بےپناہ ‏مشکلات پیدا کر دی ہیں، تعلیم جاری رکھنے کیلئے ہم مشکل فیصلے کرتے رہے ہیں، طلبہ کا مستقبل ہمارے لیے ہمیشہ سے اہم رہا ہے۔

This pandemic has created immense difficulties in all walks of life but specially in education. We have been taking difficult decisions to ensure that education/ learning continues. Every decision has pros and cons but for us the interest/welfare of students is always paramount

