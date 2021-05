نوجوانوں کی لازمی شادی کے بل کو سندھ حکومت نے مسترد کردیا

کراچی: سندھ حکومت نے 18 سال کے بعد لازمی شادی سے متعلق جماعت اسلامی کے رکن اسمبلی سید ‏عبدالرشید کی جانب سے جمع کرائے گئے بل کو مسترد کردیا ہے۔

ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب نے ٹوئٹر پر جاری بیان میں کہا کہ بچوں کی شادی 18سال کی ‏عمر میں نہ کرانے والے والدین پر جرمانے کی تجویز کا بل ایم پی اے عبدالرشید نے سندھ ‏اسمبلی میں جمع کروایا ہے۔ جس کا سندھ حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے،

مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ سندھ حکومت اس کو مسترد کرتی ہے، اور پی پی کے صوبائی ارکان اسمبلی کی جانب سے اس بل کی مخالفت کی جائے گی۔

MMA Member of Provincial Assembly, Abdur Rasheed has submitted a Bill for making marriage compulsory for all adults & proposing punishment against parents whose children above 18 remain unmarried. This bill has nothing to do with #SindhGovt & will be rejected by #PPP members pic.twitter.com/Zspcto06YQ

