طالبان کی لغمان صوبے میں پیش قدمی ، کئی علاقوں پرقبضہ کر لیا

طالبان کی جانب سے لغمان صوبے کے مختلف حصوں پر قبضے اور مزید پیش قدمی کی اطلاعات ملنے پر افغان آرمی چیف لغمان پہنچ گئے۔

طالبان کی جانب سے جمعے کو لغمان صوبے کے ضلع دولت شاہ پر قبضے کے بعد مزید علاقوں کا کنٹرول سنبھالنے کی کوششیں جاری ہیں اور وہ لغمان صوبے کے دارالحکومت مھترلام کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔

طالبان کا کہنا ہے کہ میدان وردگ صوبےکےجلریزضلع پرقبضہ کر لیاہے۔ محاصرےمیں لیےگئےافغان فوجیوں نےطالبان کےسامنےہتھیار ڈال دیئےہیں۔

General Chief of Armed Forces, @GenYasinZia is in Laghman province now and leading operations against terrorists. Laghman will be cleared off from terrorists. pic.twitter.com/lEP2Nt2Hi9

