یہودی آباد کار زبردستی مسجد الاقصیٰ میں گھس آئے

جنگ بندی کے بعد یہودی آبادکار اسرائیلی فورسز کی بھاری نفری کے ہمراہ مسجد الاقصیٰ میں گھس آئے۔

ترکی کے نشریاتی ادارے ٹی آر ٹی کے مطابق اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی کے دو روز بعد اتوار کی صبح یہودی آبادکار اسرائیلی فوجی اہلکاروں کی زیرِ نگرانی مسجد الاقصیٰ کے صحن میں آگئے۔

اس دوران اسرائیلی فوجی اہلکاروں نے مسجد الاقصیٰ میں تعینات محافظ کو حراست میں لے لیا۔ اہلکاروں نے 45 سال سے کم عمر کے فلسطینیوں کو مسجد الاقصیٰ کے صحن سے بےدخل کر کے مرکزی دروازہ بند کردیا۔

ٹی آر ٹی کے مطابق 50 یہودی آبادکار سخت سکیورٹی میں مسجد الاقصیٰ آئے، یہودی آباد کاراہلکاروں کے ہمراہ صحن میں چکر لگاتے رہے۔

Video | Despite tensions, hardcore Israeli settlers accompanied by Israeli police break into the courtyards of the Al-Aqsa Mosque compound in occupied #Jerusalem, today. pic.twitter.com/9NSVRFvslI

— Quds News Network (@QudsNen) May 23, 2021