صحافیوں کے تحفظ کے لیے سندھ اسمبلی میں بل پیش

کرا چی (اسٹاف رپورٹر) صوبائی وزیر اطلاعات و بلدیات سیدناصر حسین شاہ نے صحافیوں اور دیگر میڈیا پریکٹشنرز کے تحفظ کے لیے Sindh Protection of Journalists and other media practitioners Bill 2021 آج صوبائی اسمبلی میں پیش کیا۔ محکمہ اطلاعات نے یہ بل فیڈرل یونین آف جرنلسٹس ، کراچی یونین آف جرنلسٹس، سینئر صحافیوں کی مشاورت اور آراء کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا ہے۔ جن میں پروفیسر توصیف احمد خان، مظہر عباس، فاضل جمیلی ،ڈاکٹر جبار خٹک، اویس اسلم علی اور قاضی آصف شامل ہیں۔ بل صوبائی اسمبلی کی مجلس قائمہ برائے قانون کو بھیج دیا گیا جو کہ تین دن کے اندر اس کا جائزہ لے کر اپنی رپورٹ اسمبلی میں پیش کرے گی۔