بھارتی مگ 21 طیارہ گر کر تباہ، اسکوارڈن لیڈر ہلاک

بھارت فضائیہ کا ایک اور مگ 21 طیارہ گر کر تباہ ہوگیا جس کے نتیجے میں اسکوارڈن لیڈر ہلاک ہوگیا۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت کا ایک اور مگ 21 طیارہ حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہوگیا۔ طیارے کا پائلٹ اسکوارڈن لیڈر ابھےناؤ چوہدری حادثے میں ہلاک ہوگیا۔

مگ 21 طیارہ بھارتی پنجاب کے علاقے موگا میں ایک گاؤں میں گر کر تباہ ہوا۔ طیارہ معمول کی تربیت پر تھا۔

A Court of Inquiry has been ordered to ascertain the cause of the accident.

