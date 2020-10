افغان صوبے ننگرہار میں ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہونے والے افغان کرکٹر نجیب ترکائی آج انتقال کرگئے۔

نامور کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق جمعہ 2 اکتوبر مشرقی صوبہ ننگرہار میں نجیب ترکائی سڑک عبور کرتے ہوئے چلتی گاڑی سےٹکراگئے تھے، حادثے میں 29 سالہ نجیب ترکائی کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی سرجری کی گئی تاہم منگل 6 اکتوبر کی صبح افغان کرکٹر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔

نجیب ترکائی کے انتقال پر افغان کرکٹ بورڈ (اے سی بی) اور کھلاڑیوں نے دکھ کا اظہار کیا ہے۔

نجیب ترکائی نے افغانستان کی جانب سے 1 ون ڈے اور 12 ٹی 20 میچز کھیلے تھے جس میں کل 263 رنز بنائے تھے۔

ACB and Afghanistan Cricket Loving Nation mourns the heart breaking & grievous loss of its aggressive opening batsman & a very fine human being Najeeb Tarakai (29) who lost his life to tragic traffic accident leaving us all shocked!

May Allah Shower His Mercy on him pic.twitter.com/Ne1EWtymnO

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 6, 2020