افغان کرکٹر نجیب ترکئی انتقال کر گئے

افغان کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بیٹسمین نجیب ترکئی 3 روز اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد دم توڑ گئے۔

افغانستان کرکٹ بورڈنے اوپننگ بیٹسمین نجیب ترکئی کےانتقال کی تصدیق کردی ہے۔ وہ تین روز قبل ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہونے کے بعد کوما میں چلے گئے تھے۔

نجیب ترکئی تین روز تک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد آج صبح دم توڑ گئے۔ افغان کرکٹ بورڈ نے اپنے پیغام میں کہا کہ افغانستان کرکٹ ٹیم کے جارحانہ اوپننگ بلے باز کے انتقال پر کرکٹ سے پیار کرنے والے افغان شہریوں کے دل ٹوٹ گئے ہیں۔

ACB and Afghanistan Cricket Loving Nation mourns the heart breaking & grievous loss of its aggressive opening batsman & a very fine human being Najeeb Tarakai (29) who lost his life to tragic traffic accident leaving us all shocked!

May Allah Shower His Mercy on him pic.twitter.com/Ne1EWtymnO

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 6, 2020