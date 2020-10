امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا کا کورونا ٹیسٹ مثبت آگیا.

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنا اور خاتون اول میلانیا کا کورنا ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق کردی جس کے بعد صدر ٹرمپ اور انکی اہلیہ نے قرنطینہ اختیار کرلیا ہے.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

قبل ازیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک اور پیغام میں کہا کہ نہیں معلوم کہ مجھے کورونا ہوا ہے یا نہیں، میں نے اور خاتون اول میلانیا نے کورونا ٹیسٹ کرایا ہے لیکن رزلٹ آنا باقی ہے.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020