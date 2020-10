وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری کا کہنا ہے کہ امریکی وزارت خزانہ نے بھارتی منی لانڈرنگ کا پول کھول دیا ہے.

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ امریکی وزارت خزانہ نے بھارتی منی لانڈرنگ کا پول کھول دیا ہے اب ایف اے ٹی ایف کہاں ہے ؟

شیریں مزاری نے کہا کہ کیوں بھارت کوان سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی اجازت دی جاتی ہے؟

US Treasury Dept's FinCEN exposes India's money laundering & terror financing. Where is FATF? Why is India being allowed to indulge in these proscribed activities? https://t.co/ZkV9SvaRIe

