“وزیراعظم نے کشمیر، فلسطین اور علاقائی امن پر دوٹوک مؤقف پیش کیا”

چیئرمین سی پیک اتھارٹی و معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں حقیقی معنوں میں پاکستان کی ترجمانی کی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے چیئرمین سی پیک اتھارٹی نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سےجامع خطاب کیا۔ بہترین خطاب پر ہر پاکستانی کو فخر ہے۔

عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ وزیراعظم نے حقیقی معنوں میں پاکستان کی ترجمانی کی۔ عمران خان نے مسئلہ کشمیر، فلسطین اور علاقائی امن پر دوٹوک مؤقف پیش کیا۔

PM Imran Khan’s substantive address to UNGA made every Pakistani proud&truly represented.His clear stand on Kashmir, Palestine,regional peace, pledge to lift our masses out of poverty,stern warning to India on any misadventure and much more-worth appreciating #PMImranKhanAtUNGA pic.twitter.com/mzHWZ6FfPD

