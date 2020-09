یو اے ای میں مرد و خواتین کی تنخواہیں برابر کر دی گئیں

متحدہ عرب امارات میں نجی شعبے سے وابستہ خواتین اور مردوں کی تنخواہیں برابر کر دی گئیں۔

یو اے ای میں یکساں تنخواہوں سے متعلق قانون نافذالعمل ہوگیا ہے جس کے مطابق پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے مرد و خواتین کو برابر تنخواہیں دی جائیں گی۔

اس قانون کی منظوری صدر متحدہ عرب امارات شیخ خلیفہ بن زید النہیان نے دی ہے۔ قانون کے مطابق 25 ستمبر سے پرائیویٹ سیکٹر میں ایک ہی پوزیشن پر کام کرنے والے مرد و خواتین کی تنخواہیں یکساں ہوں گی۔

Keen on further advancing female empowerment, the UAE President has issued a law ensuring that women receive equal pay as men in the private sector. The law comes into effect from tomorrow across the UAE.

