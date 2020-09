انگلش پریمئیر لیگ کے معروف فٹبال کلب چیلسی کے مالک رومن ایبرامووچ مشرقی یروشلم میں فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے بےدخل کرنے کیلیے یہودی آبادکاروں کو فنڈنگ فراہم کررہے ہیں ۔

غیر ملکی خبررساں ایجنسی کی تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ روسی نژاد رومن ایبرامووچ نےیروشلم میں یہودی آباد کار تنظیم ایلاط کو(74ملین پاؤنڈ) یعنی 10 کروڑ ڈالر فراہم کیے ، یہ پیسہ فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے بے دخلی اور یہوی کو ان کی زمینوں پر آباد کرنے پر خرچ کیا گیا۔

یہودی آباد کار تنظیم ایلاط مقبوضہ مشرقی یروشلم میں فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کرنے اور یہودیوں کو آباد کرنے کا کام کرتی ہے۔

This is beyond awful. Roman Abramovich’s links to funding illegal Israeli settlements and the ethnic cleansing of Palestinians from East Jerusalem.

Great journalism by @rosiepelican @uri_blau @simoncoxreports https://t.co/QyUgJ8kmzl

— Nooruddean (@BeardedGenius) September 22, 2020