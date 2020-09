پشاور: خیبر پختونخوا حکومت نے کل سے مڈل اسکولز کھولنے کا فیصلہ کرلیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے صوبائی وزیر تعلیم شہرام خان ترکئی نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں کل سے مڈل اسکولز کھل رہے ہیں۔

شہرام خان ترکئی نے کہا کہ ابتدائی طور ہر چھٹی سے آٹھویں جماعت تک کے کلاسز کل سے شروع ہوں گے۔

انہوں نے کہا کہ مڈل اسکولز کھولنے کا فیصلہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر (این سی او سی) کے اجلاس میں کیا گیا، بچوں کا مزید وقت ضائع نہیں کرسکتے، کورونا ایس او پیز کے تحت مڈل کلاسز شروع کر رہے ہیں۔

Attended NCOC meeting today and we have decided to open schools for class 6 to 8 from tomorrow Insha Allah in second phase across KP.

— Shahram Khan Tarakai (@ShahramKTarakai) September 22, 2020