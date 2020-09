وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ کورونا ویکسین کے تیسرے کلینیکل ٹرائل کا پاکستان میں آغاز ہوگیا ہے.

وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹرفیصل سلطان اور این سی او سی حکام نے میڈیا بریفنگ کی، اس موقع پر ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ پاکستان میں کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کا ٹرائل شروع ہوگیا ہے جبکہ ویکسین کے ٹرائل پر اپنی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں.

انہوں نے کہا کہ ویکسین کا کلینکل ٹرائل چین کے تعاون سے شروع کیا گیا، ویکسین کا کلینکل ٹرائل صحت کے نظام میں بہتری کے لیے بھی اہم ہے.

ایگزیکٹو ڈائریکٹراین آئی ایچ میجر جنرل عامر اکرام نے کہا کہ ویکسین کا دوسرے مرحلے میں 508 افراد پرٹرائل کیا گیا تھا تاہم ویکسین کا کلینکل ٹرائل چین کے تعاون سے شروع کیا گیا، تیسرےمرحلے میں 8 سے 10 ہزار افراد پرویکسین کا ٹرائل ہوگا.

دوسری جانب وفاقی وزیراسدعمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان میں کوویڈ 19 ویکسین کے تیسرے مرحلے کا آزمائشی آغاز ہوگیا ہے اور ویکسین ایک چینی کمپنی نے تیار کی.

Just launched the phase 3 trials for a Covid19 vaccine in Pakistan. Vaccine has been developed by a chinese company. A total of 40,000 people will participate in this trial in 7 countries, of which 8 to 10, 000 will be Pakistani. Initial results expected in 4 to 6 months

— Asad Umar (@Asad_Umar) September 22, 2020