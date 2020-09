ریکوڈک کیس میں پاکستان کے حق میں فیصلہ بڑا ریلیف ہے: چیئرمین سی پیک اتھارٹی

چین پاکستان اکنامک کوریڈور (سی پیک) کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ عالمی بینک ٹربیونل کا ریکوڈک کیس میں پاکستان کے حق میں فیصلہ بڑا ریلیف ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے چیئرمین سی پیک اتھارٹی نے کہا کہ ٹربیونل نے پاکستان کو 6 ارب ڈالز کا جرمانہ ادا کرنے سے روک دیا ہے۔

عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے بلوچستان حکومت کو کان کنی کے فروغ کے لیے ہدایات بھی دی ہیں، کان کنی کی ترقی اور منظم انداز میں امور کی انجام دہی کے لیے اقدامات کیے جارہے ہیں۔

Reko Diq:Stay order by World Bank tribunal on $ 6 Bn award vs Pakistan is great relief.Meanwhile PM directs to fully support GOB for accelerated dev of mineral sec in a transparent manner,structured system, best tech,involve local investors,develop own HR #PakistanMovingForward

