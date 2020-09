لندن: قومی ٹی 20 کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے انگلش ٹی 20 لیگ میں جارحانہ بلے بازی کرتے ہوئے سنچری اسکور کرڈالی۔

ابتدائی میچز میں ناکام رہنے والے بابر اعظم نے انگلش ٹی 20بلاسٹ میں 62 گینڈوں پر114 رنز کی اننگز کھیلی ، اننگز کے دوران بابر نے 9 چوکے اور5 چھکےلگائے جبکہ سمرسٹ نے میچ میں 66 رنز سے کامیابی حاصل کی۔

Somerset end with 183/3 from 20 overs!!! Magnificent from Babar Azam (114* from 62) and Lewis Goldsworthy on debut (38* from 29)

