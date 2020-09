کراچی: پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) اور پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن ( پی ٹی وی اسپورٹس) اور کیبل ڈسٹریبیوشن کے مابین 3 سالہ معاہدے پر دستخط کردیے گئے۔

کرکٹ بورڈ کے مطابق پی ٹی وی اسپورٹس کے ساتھ پی سی بی کے معاہدے کے بعد پہلا اسائنمنٹ نیشنل ٹی 20 کپ ہوگا جبکہ 30 ستمبرسے شروع ہونے والے ٹورنامنٹ کی پروڈکشن پی ٹی وی اسپورٹس کرے گا۔

چئیرمین پی سی بی احسان مانی کا کہنا ہےکہ معاہدے کو حتمی شکل دینے پر پی ٹی وی اور آئی میڈیا کیمونیکشن سروسز کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، 3 سالہ معاہدے سے پاکستان کی کرکٹ پر بہت مثبت اثرات مرتب ہوں گے، یہ پاکستان کرکٹ کی تاریخ کی سب سے بڑی براڈکاسٹنگ ڈیل ہے جس سے کرکٹ بورڈ کو 200 ملین امریکی ڈالر کی آمدن متوقع ہے۔

PCB congratulates Information Ministry, PTV and I-Media Communication Services on this landscape-changing deal that will make Pakistan cricket bigger and stronger. https://t.co/CCj2cloCFc pic.twitter.com/wIQEOpwzKz

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) September 16, 2020