آرمی چیف کی گوجرنوالہ آمد، براق تربیتی کمپلیکس کا افتتاح

پنجاب:آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے گوجرنوالہ کا دورہ کیا، اس موقع پر آرمی چیف نے لڑاکا مہارتوں کے لیے براق تربیتی کمپلیکس کا افتتاح کیا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ(آئی ایس پی آر) نے سماجی رابطےکی ویب سائٹ سوشل میڈیا پر ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا کہ گوجرنوالہ کے دورے پر آرمی چیف کو سینٹرل کمانڈفارمیشنزکی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔

#COAS visited Gujranwala today. COAS was briefed about operational, training and administrative matters of the Central Command Formations. Later, COAS inaugurated Burraq Combat Skills Training Complex (BCSTC) aimed at enhancing mechanized elements’ crew proficiency in (1/3) pic.twitter.com/Qta1ICpPIo

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) September 16, 2020