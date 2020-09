ٹی پی ایل لائف کی THB Global کے ساتھ شراکت داری

Tweet on Twitter

Share on Facebook

کراچی (اسٹاف رپورٹر)پاکستان میں معروف انشور ٹیک فراہم کرنے والی کمپنی TPL Life نے سنگاپور میں قائم گلوبل ہیلتھ مینجمنٹ کمپنی The Health Bank کے ساتھ شراکت داری کی ہے جس کے تحت ٹیکنالوجی اور جدت کو بروئیکار لاتے ہوئے ہیلتھ کیئر خدمات میں بہتری لائی جائے گی۔ The Health Bank ورچوئل اسپتال (ہوم کیئر اور آفٹر کیئر)، ٹیلی ہیلتھ، تندرستی اور طرز زندگی سے متعلق پروگرام اور کرونک کیئر مینجمنٹ فراہم کر رہا ہے۔ The Health Bankنے TPL کے ساتھ شراکت داری کرتے ہوئے اپنے ممبران کے لیے خصوصی ورچوئل ہیلتھ پلیٹ فارم متعارف کروایا ہے جو کہ ایک مکمل ہیلتھ مینجمنٹ ممبر شپ سلوشن ہے۔ اس اسٹریٹجک شراکت داری کے ساتھ دونوں کمپنیوں نے پاکستان میں ’’گلوبل کیئر‘‘ متعارف کروائی ہے جو صحت اور تندرستی سے متعلق خدمات کا ایک پریمیم ون اسٹاپ حل ہے جس تک صارفین دنیا میں کسی بھی جگہ سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان خدمات میں 24 گھنٹے کال پر ڈاکٹر تک رسائی، اپوائنٹمنٹ کا انتظام، فزیشن کا حوالہ اور صحت و تندرستی کے سفر میں معاونت کے لیے ایک مخصوص ہیلتھ منیجر شامل ہے۔